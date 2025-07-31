İstanbulkart’ta 30 yaş sınırına iptal kararı

Haber Merkezi

İBB Meclisinin 11 Temmuz 2024'te, 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesince iptal edildi.

Mahkemenin kararında, İBB Meclisi'nin 11 Temmuz 2024 ile UKOME'nin 25 Temmuz 2024'teki kararları ve bu kararların hazırlık sürecine ilişkin komisyon raporları incelendiğinde, 30 yaşından gün almış öğrencilere toplu taşıma ücretlerinde uygulanan farklı muameleye yönelik bir gerekçeye yer verilmediğinin görüldüğü aktardı.

Mahkeme kararında, "Toplu taşıma ücret düzenlemesinin, elde edilmek istenen kamu yararı ile farklı ücretlendirmeye tabi tutulan 30 yaşından gün almış öğrencilerin hakları arasında adil dengeyi zedeleyici nitelikte olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. Kararda, 30 yaş sınırının kaldırıldığı ve dava konusu işlemin iptaline hükmedildiği belirtildi.