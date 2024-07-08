İstanbullu 2023’ü ucuz ekmek kuyruğunda geçirdi

İBB, Halk Ekmek’in 2023 yılında 352 milyon adet normal ekmek ve kepekli ekmek sattığını bildirdi. Yapılan açıklamada, 2023'te Halk Ekmek büfe sayısının 703'e çıkarıldığını ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Halk Ekmek’in, 2023 yılında 352 milyon adet normal ekmek ve kepekli ekmek sattığı açıklandı.

İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, Halk Ekmek AŞ’nin, 2023 yılı cirosu 4,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

2023 yılında büfe sayısının 703’e çıkarıldığı belirtilirken, toplam 352 milyon adet normal ekmek ve kepekli ekmek satıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 2023 yılında Ahmet İsvan fabrikasının kapasitesinin artırıldığı ve daha fazla ekmek üretildiği ifade edildi.

İBB'NİN 12 İŞTİRAK ŞİRKETİ FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTESİNDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) farklı sektörlerde faaliyet gösteren 12 iştirak şirketi, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 Türkiye listesine aynı anda girerek rekor kırdı.

2023 yılı net satış gelirlerine göre belirlenen listede İGDAŞ, KİPTAŞ İSTAÇ AŞ, İSTON AŞ, İSPER AŞ, İSFALT AŞ, İSTGÜVEN AŞ, İstanbul Halk Ekmek AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, İstanbul Enerji AŞ, Metro İstanbul AŞ ve Kültür AŞ yer aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Yönetim Ajansı (İYA) Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, “İBB İştirak Şirketleri olarak şehrimizin ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için 31 şirketimiz ile yorulmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2019’da göreve geldiğimizde yeni ve profesyonel yönetim ekiplerimizi kurduk, hedeflerimizi tanımladık ve stratejilerimizi belirledik. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı çıkarttık, bir yol haritası çizdik ve bu yolda başarı ile ilerledik. 2023 yılı itibarıyla 76 bin çalışan ve 145 Milyar TL cirosu ile Türkiye’nin en büyük şirket grupları arasında sayılabilecek İBB İştirakleri, her geçen gün yenilikçi projeleri ile büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız 5 yıllık dönemde yaşanan ekonomik krizler ve pandeminin olumsuz etkilerine rağmen sürekli sağlıklı büyüme trendi içerisinde olduk. 2023 sonu TFRS mali verilerine göre 31 iştirak şirketimizin toplam cirosu 145 milyar TL, varlık büyüklüğü 162 milyar TL ve öz kaynakları 71 milyar TL oldu ” dedi.