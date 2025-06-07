İstanbullular bayramın ikinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki sahiller ve parklar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşların uğrak yeri oldu.

Bayramın ilk gün yoğunluğunun ardından stres atmak ya da açık alanda dinlenmek isteyen vatandaşlar, sahilde ve parklarda vakit geçirdi.

Öğle vakti sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için denize girdi. Bazı vatandaşların sahil kenarında balık tuttuğu, kimisinin ise parkta ağaç gölgesinde soluklandığı görüldü.

Sarıyer Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan Aşiyan Sahili'nde bir grup denize girip serinlerken, bazı vatandaşlar da çevredeki yeşil alanlarda piknik yaptı. Ayrıca sahil hattı boyunca bazı vatandaşlar balık tuttu.

Bayram tatilini değerlendiren bazı vatandaşlar da tur tekneleriyle boğazı dolaştı.

Bakırköy'deki Ataköy Sahili de bayramın ikinci gününde kentin en hareketli bölgeleri arasında yer aldı.

Sahili dolduran vatandaşlar aileleri ve yakınlarıyla vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar evden getirdikleri ya da sipariş ettikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaparken, bazıları sahil hattı boyunca sıralanan kafe ve restoranlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Bayram coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar sahildeki çocuk parkında eğlendi. Salıncağa binen, kaydıraktan kayan ve oyun alanlarında koşturan çocuklar, renkli görüntülerle bayramın neşesini yansıttı.

Zeytinburnu ve Fatih sahilleri de piknik yapmak ya da çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

Büyükçekmece'deki halk plajında da bayramın ikinci günü yoğunluk oluştu. Burada vatandaşlar denizin keyfini sürerken, cankurtaranlar da olası boğulma vakalarının önüne geçebilmek için bayram mesaisi yaptı.

Plajda ve çevresindeki parklarda birçok vatandaşın ailesiyle, yakınlarıyla piknik yaptığı gözlendi.

Küçükçekmece Sahili'nde de vatandaşlar piknik yapıp denize girerken, bir grup genç kumsalda güreş tuttu, spor yaptı.

Bostancı sahile piknik yapmak için gelen bazı vatandaşlar kurdukları hamakta uzanarak dinlendi. Bayram tatilinin tadını çıkarmak için sahile gelen bazı çocuklar ise sahil hattı boyunca bisiklet sürdü, gölge alanlarda top oynadı.

- Aileler, millet bahçelerinde piknik yaptı

Kağıthane Millet Bahçesi'ne gelen aileler çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

Pendik Millet Bahçesi'ne piknik yapmak için gelen vatandaşlar da gölge alanlarda serinledi.

Ailesiyle millet bahçesine pikniğe gelen Alaaddin Yıldırım, bayramın ilk gününden ikinci günü öğle saatine kadar kurban işleriyle uğraştıklarını söyledi.

Kurban işlemlerinin ardından şehirden uzaklaşamayınca ailece millet bahçesine pikniğe geldiklerini anlatan Yıldırım, "Şimdi biraz nefes almak için yeşil alana geldik. Burayı yapandan Allah razı olsun." dedi.

Ailesiyle millet bahçesine gelen Murat Tatlıgül, sıcak ve güzel havayı fırsat bilip millet bahçesinde soluğu aldıklarını kaydetti.

Kartal sahiline komşusuyla pikniğe gelen Merve Çapraz da bayramın ilk gününde kurban kestiklerini ve aile büyüklerini ziyaret ettiklerini, ikinci günüde ise komşusuyla sahile geldiğini ifade etti.

Çapraz, Adalar'a karşı çay içip kahvaltı yaptıklarını ve bu günü burada değerlendireceklerini söyledi.

Florya'daki Güneş Plajı'nda denize giren ve güneşlenenlerin oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.