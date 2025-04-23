İstanbullular geceyi parkta kurdukları çadırlarda geçiriyor



İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından özellikle açık alanlara ve parklara akın eden İstanbullular, geceyi dışarıda geçiriyor.

Bahçelievler’de bulunan Kuleli Parkı, vatandaşların en çok tercih ettiği alanlardan biri oldu. Parka gelen bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çadır kurdu. Depremin ardından güvenlik endişesiyle dışarı çıkan vatandaşlar, geceyi kurdukları çadırlarda geçirecek.

Bazı vatandaşlar soğuk nedeniyle parktan ayrılırken bazıları ise çadırlarda kaldığı havadan çekilen görüntülere yansıdı.