İstanbullular gelecekten ümitsiz

Haber Merkezi

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) aralık ayı İstanbul Barometresi sonuçlarını açıkladı.

Aralık ayının ev içi gündemi ekonomik sorunlar ve asgari ücret tartışmaları oldu. Katılımcıların yüzde 53,3’ü ekonomik sorunların, yüzde 7,2’si ise asgari ücret tartışmalarının gündemlerinde olduğunu belirtti. Üçüncü sırada yüzde 5,4 ile Suriye’de Esad’ın devrilmesi yer aldı.

Katılımcılara belirli konularda 2025 yılına dair beklentileri soruldu. Katılımcıların yüzde 26’sı 2025 yılında ülkenin ekonomik durumunun olumlu yönde değişeceğini belirtirken, yüzde 16,9’u ülkenin adalet sisteminin olumlu yönde değişeceğini belirtti.

Kredi kartı kullananların yüzde 44,1’i aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 32,5’i ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Aralık ayında katılımcıların yüzde 39,1’i kıt kanaat geçinebildiğini belirtti.

Aralık ayında katılımcıların yüzde 34,5’i kendi ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken, yüzde 45,6’sı değişmeyeceğini, yüzde 20’si kötüleşeceğini belirtti.