İstanbullular Japon kaligrafisi ile tanışıyor
Oktay EVSEN
İstanbul Modern, ilgi gören “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” sergisinin ikinci kamusal etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 10 Mayıs'ta, Shodo sanatçısı Hiroyuki Takahashi, iki seanslık atölye çalışmasıyla katılımcılara Japon kaligrafisinin inceliklerini aktaracak.
“Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” sergisinin ikinci etkinliği, “Müzede Japon Sanatı: Shodo Atölyeleri” adını taşıyor. Hiroyuki Takahashi’nin İstanbul Modern Etkinlik Odaları‘nda düzenleyeceği Shodo atölyelerinde katılımcılar Japonca “yazının yolu” anlamına gelen bu kaligrafi sanatının temel tekniklerini öğrenirken, aynı zamanda ardındaki felsefeyi yakından deneyimleme imkânı bulacak.