İstanbullular, Mahir Polat için Müze Gazhane'de buluştu

İstanbullular, İBB operasyonu kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle hayati risk taşıyan Mahir Polat'a destek için Müze Gazhane'de toplandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu durumda bulunan Mahir Polat'ın tahliye edilmesi için çağrıda bulunan yurttaşlar ''Mahir'e özgürlük'' sloganı attı.

İBB Miras, İBB Kültür, İBB Sosyal ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri görevlerini de yürüten Mahir Polat için yüzlerce yurttaş Kadıköy'de bulunan Müze Gazhane'de eylemi yaptı.

POLAT’IN SAĞLIK DURUMU

İBB'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tahliye bekliyor.

Bugün (6 Nisan Pazar) açıklama yapan Polat’ın avukatı Erkam Erdem, tutuklu bulunan Mahir Polat'ın tansiyon ölçümlerini paylaşarak hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

Önceki günlerde birçok kez hastaneye sevk edilen Polat'ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması geçirme riski olduğu biliniyor.