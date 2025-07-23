İstanbullular “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için Bakırköy'e akın etti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki adresi Bakırköy Cumhuriyet Meydanı olurken, halk meydana akın etti.

İstanbul'u kasıp kavuran sıcağa rağmen halk, ellerinde bayraklar ve flamalarla Cumhuriyet Meydanı'nı doldurmaya başladı.

Mitingde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajının okunması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de konuşması bekleniyor.

20.35 | İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektubu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okundu.