İstanbullular oy kullandıktan sonra günlerini park ve sahillerde değerlendirdi

İstanbullular, yerel yöneticilerini seçmek için oy kullanmalarının ardından güzel havayı değerlendirmek için park, bahçe ve sahillerde vakit geçirdi.

Türkiye genelindeki seçmenin büyük bölümünün bulunduğu İstanbul'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00'den bu yana sürüyor.

Birçok vatandaş, demokratik haklarını kullanmak üzere kayıtlı oldukları okullarda oylarını kullandıktan sonra, pazar günlerini park, bahçe ve sahillerde değerlendirmeyi tercih etti.