İstanbullu’nun gündemi 19 Mart operasyonu

Haber Merkezi

İstanbul Planlama Ajansı’nın İstanbul Barometresi’ne göre ülkenin mart ayı gündemi İmamoğlu’nun tutuklanması oldu. 1-7 Nisan arasında 762 kent sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan rapora göre mart ayının ev içi gündemi %52,9 ile Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması oldu. Onu %24,5 ile ekonomik sorunlar takip etti. Elde edilen sonuçlardan bir bölümü şöyle sıralandı:

•Yüzde 27,2’si Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü belirtirken %30,6’sı değişmeyeceğini, %42,3’ü kötüleşeceğini öngördü.

•Kredi kartı kullananların %48,3’ü borcunun tamamını, %34’ü ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Yüzde %8,7’si ise hiç ödeme yapmadı.

•Yüzde 46,9’u Mart ayında yeterli gıdaya ulaşamayacağından endişe ettiği.

•Kendi işinde çalışanların %29,7’si, maaşlı çalışanların %17’si işten çıkarılma korkusunu duyduğunu söyledi.

•İş arayanlardan yüzde 43.9’u yakın zamanda iş bulabileceğine inanmıyor.

*Ekrem İmamoğlu döneminde başlatılan İBB proje ve hizmetleri soruldu. En çok beğenilen hizmetler Kent Lokantası %80,8, İBB öğrenci yurtları %79,7 ve İBB kütüphaneleri %79,6 oldu.

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İSTANBULLULARIN DUYGU DURUMU:

Mutluluk: 4,2

Üzüntü: 5,3

Huzur: 4,3

Kaygı: 6

Yaşam Memnuniyeti: 3,9

Stres: 6,5

Umut: 4,8

Öfke: 5,9