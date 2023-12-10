İstanbulspor - Alanyaspor: 0-1

Süper Lig'in 15'inci haftasında İstanbulspor sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla, Alanyaspor 6 maçlık galibiyet hasretine son verirken, İstanbulspor üst üste 2'nci mağlubiyetini aldı.

28'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın, pasını Cordova'ya verdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Alp Arda topu kornere tokaladı.

29'uncu dakikada Oğuz Aydın, çizgiye kadar indikten sonra topu içeri çevirdi. Cordova'nın altıpasta yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

VAR'dan gelen uyarı sonrasında Cordova'nın elle oynadığı gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Augusto ortasını yaptı.

Penaltı noktası yakının iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

86'ncı dakikada İstanbulspor ceza sahası içinde Lima, Traore'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Oyunu devam ettiren hakem

Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

89'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Novais, topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.