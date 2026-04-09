İstanbulspor - Erzurumspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol 1. Lig’de sezonun son virajına girilirken heyecan giderek artıyor. İstanbulspor ile Erzurumspor FK arasında oynanacak kritik mücadele, hem zirve yarışını hem de kümede kalma mücadelesini doğrudan etkileyecek. Futbolseverler ise “İstanbulspor - Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte maçın tüm detayları…

İSTANBULSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Erzurumspor FK karşılaşması, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

İSTANBULSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak bu kritik mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Karşılaşma, İstanbul’un önemli spor komplekslerinden biri olan Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

İSTANBULSPOR’UN SON DURUMU

İstanbulspor, geçtiğimiz hafta Sakaryaspor ile berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı. 40 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan sarı-siyahlı ekip, bu maçtan galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

İstanbulspor’un Hedefleri

Ligde kalma yolunda avantaj sağlamak

İç sahada güçlü rakibe karşı sürpriz yapmak

Moral bulmak ve çıkış yakalamak

ERZURUMSPOR FK’NIN SON DURUMU

Erzurumspor FK, bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. 72 puanla lider olan konuk ekip, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Erzurumspor’un Hedefleri

Liderliği korumak

Şampiyonluk yolunda hata yapmamak

Deplasmandan 3 puanla dönmek

İLK YARIDAKİ KARŞILAŞMA

Sezonun ilk yarısında Erzurum’da oynanan mücadelede Erzurumspor FK, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti. Bu sonuç, konuk ekip için psikolojik avantaj oluşturuyor.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK BİLGİLER

Detay Bilgi Maç İstanbulspor - Erzurumspor FK Tarih 9 Nisan 2026 Saat 20.00 Stadyum Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu Yayın TRT Spor Hakem Çağdaş Altay

MAÇIN ÖNEMİ VE BEKLENTİLER

Bu mücadele, iki takım için de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. İstanbulspor ligde kalma mücadelesi verirken, Erzurumspor FK şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Bu nedenle karşılaşmanın yüksek tempolu ve mücadele gücü yüksek geçmesi bekleniyor.

İstanbulspor - Erzurumspor maçı ne zaman?

9 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak.

İstanbulspor - Erzurumspor maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

İstanbulspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?

TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

İstanbulspor kaç puanda?

40 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Erzurumspor kaç puanda?

72 puanla lider konumda bulunuyor.