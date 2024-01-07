İstanbulspor-Fenerbahçe maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Galatasaray derbisine göre kadrosunda zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray maçına 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi kadroya yazamadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Afrika Uluslar Kupası'na giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku ile cezalı İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Müldür, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de sahaya sürdü.

İstanbulspor karşısında kalede Dominik Livakovic yer alırken, savunma dörtlüsü Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta ikilide Miguel Crespo ve İsmail Yüksek'i tercih eden Kartal, hücumda Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Kartal, gol yollarında yine Edin Dzeko'ya formayı verdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.