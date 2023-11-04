İstanbulspor-Pendikspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup eden Pendikspor'un teknik direktör Ivo Vieira, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Bugün sahada iyi olan takım Pendikspor'du. Oyuncularım bunun için çok saba sarf ettiler. Bugün galibiyeti hak ettik. Kaliteli oyuncularımız var, kapasitemizi göstermek istiyoruz ve bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Takım olarak ligde kalmak adına çalıştıklarını vurgulayan Vieira, "İyi bir takımımız var. Ligde birbirinden zor maçlar var. Dikkatli analizler yapıp, iyi çalışacağız. Kalan maçlarımızdan en iyi sonuçları almak istiyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.