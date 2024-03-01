İstanbulspor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Sarı-siyahlı takım, ligde geride kalan 27 müsabakada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Üç puan silme cezası olan İstanbulspor, 12 puanla son sırada bulunuyor. Son 6 lig maçında sadece 2 puan çıkarabilen İstanbulspor, deplasmandan galibiyetle dönerek kazanamama serisini noktalamak istiyor.

Başkent temsilcisi ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi gördü. 29 puan toplayan sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maçı İstanbulspor 2-1 kazanmıştı.