İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la karşılaşacak.
Kaynak: AA
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Son 5 maçından mağlup ayrılan İstanbulspor, 5 puanla ligde son sırada yer alıyor.
Yaptığı 18 lig maçında 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Yukatel Adana Demirspor ise 28 puanla 7. sırada bulunuyor.
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