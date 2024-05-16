İstanbulspor, Süper Lig'deki son iç saha maçında yarın Sivasspor'u konuk edecek

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen ilk ekip olan İstanbulspor, iç sahadaki son maçında yarın Sivasspor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 36 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 25 yenilgi yaşayan ve 3 puan da silme cezası alan İstanbulspor, 16 puanla son sırada bulunuyor.

Sivasspor ise 12'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda toplandığı 48 puanla 9. sırada yer alıyor.

İstanbulspor'da kaleci Alp Arda'nın yanı sıra savunma oyuncuları Ali Yaşar, Okan Erdoğan ve Simon Deli sarı kart sınırında. Bu isimler, yarın kart görmesi durumunda ligin son haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Sivasspor 1-0 kazanmıştı.