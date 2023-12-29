İstanbulspor, Süper Lig'in ilk bölümünde sadece 2 galibiyet aldı

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde 1'i hükmen olmak üzere 13 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan İstanbulspor oynadığı 17 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Sarı-siyahlılar ligde sadece MKE Ankaragücü ve Atakaş Hatayspor'u 2-1'lik skorlarla mağlup edebildi.

Ligin 17. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında sahadan çekildiği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 3 puanı silinen İstanbulspor, sezonun ilk devresini 5 puanla son sırada kapattı.

İstanbul ekibi ligin ilk bölümünde 11 gol kaydederken, kalesinde ise 31 gole engel olamadı.

Sarı-siyahlı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 27 futbolcu görev aldı.