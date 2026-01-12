İstanbulspor – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması karşılaşmaları tüm hızıyla sürüyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor, grup eleme maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. “İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?”, “Saat kaçta?” ve “Bugün mü?” soruları, karşılaşma öncesinde futbolseverler tarafından yoğun şekilde merak ediliyor.

İSTANBULSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası grup eleme maçı, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. Mücadele, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda futbolseverlerle buluşacak.

İSTANBULSPOR – TRABZONSPOR MAÇI BUGÜN MÜ?

İstanbulspor – Trabzonspor maçı bugün oynanmayacak. Karşılaşma 14 Ocak 2026 Çarşamba günü sahne alacak.

İSTANBULSPOR – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayın bilgisi netleşti. İstanbulspor – Trabzonspor maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Organizasyon Ziraat Türkiye Kupası Aşama Grup Aşaması (Grup Eleme) Maç Kodu 638 Tarih 14.01.2026 Saat 18:00 Stadyum Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Yayın A Spor (Canlı, Şifresiz)

