İstanbulspor, Türkiye Kupası'nda yarın Kepezspor ile karşılaşacak
İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın TFF 3. Lig ekibi Kepezspor'la karşılaşacak.
Kaynak: AA
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak.
Mücadele tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
İstanbulspor, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İstanbul ekibi 5 puanla 19. sırada yer alıyor.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kepezspor ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi ile 14 puan topladı. Bir maçı eksik Kepezspor, 3. sırada bulunuyor.
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