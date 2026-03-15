İstanbulsporlu genç futbolcu Baran Alp Vardar hayatını kaybetti

1. Lig takımlarından İstanbulspor, genç futbolcusu Baran Alp Vardar’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören 2005 doğumlu futbolcunun ölümünün büyük üzüntü yarattığı belirtildi.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, “Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz. Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

"DERİNDEN YARALADI"

Açıklamada, genç futbolcunun karakteri ve takım arkadaşlarıyla kurduğu güçlü bağlarla hatırlanacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı.”

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Kulüp ayrıca Baran Alp Vardar için başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar’a Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânın cennet olsun Baran Alp… Seni asla unutmayacağız” dedi.

Genç futbolcunun cenazesinin, 15 Mart Pazar günü Beylikdüzü Mevlana Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

2005 doğumlu stoper Baran Alp Vardar, 2023-2024 sezonunda İstanbulspor formasıyla Süper Lig’de 3 karşılaşmada görev almıştı.