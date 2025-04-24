İstanbul’u feda etmeyin

Haber Merkezi

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu da depremin ardından açıklama yaptı. Açıklamada şunlar denildi:

“Deprem nedeniyle ülkemizde yaşanan acıların tekrarlanmaması için, afet risklerine karşı etkin bir mevzuat altyapısı, güçlü kurumsal yapılanma, afet güvenliğini önceleyen bir ekonomik model, tedbirleri kararlılıkla uygulayan bir siyaset ve afet farkındalığı yüksek bir toplum yaratılması zorunluluktur.

Birçok kez ifade ettik, siyasal iktidara yeniden sesleniyoruz: Rant Uğruna İstanbul’u ve İstanbulluları feda etmeyin! Rant projeleri ve özellikle Kanal İstanbul'un inşaatı için harcanmak istenen bütçe İstanbul ve çevresinin deprem kayıp risklerini azaltmak için kullanılmalıdır. Büyük can ve mal kayıplarına neden olacak deprem risklerinin azaltılması için bekleyen İstanbul’un önceliği Kanal değil, depremdir!”