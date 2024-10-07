İstanbul’u Koşuyorum’a katılan 4 bin kişi koştu

Spor Servisi

İstanbul’u Koşuyorum’un Colour Run (Renkli Koşu) temalı Avrupa etabı, Yenikapı’da yapıldı. 5K ve 10K kategorilerinde düzenlenen yarışlarda bu yıl yaklaşık 4 bin kişi ter döktü. Yarış Yenikapı, Kumkapı, Cankurtaran, Sarayburnu ve Gülhane’yi kapsayan Tarihi Yarımada güzergâhında gerçekleşti.

Koşunun, Avrupa etabının 10K kategorisinde erkekler klasmanında şampiyon Abdullah Tuğluk oldu. İkinci Abdulhalik Çağıran olurken, Salih Teksöz yarışı üçüncü tamamladı. Kadınlar klasmanında ise 10K yarışının galibi Özlem Kaya oldu. Kaya’yı Esmanur Yılmaz ve Ezgi Kaya takip etti. 5K kategorisinde ise erkeklerde zafere Bilal Çeçen ulaştı. 5K kadınlarda ipi göğüsleyen isim Maria Kolpakova oldu.