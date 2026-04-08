İstanbul’un 20 ilçesinde elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 9 Nisan Perşembe günü (yarın) kapsamlı bir elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
İstanbul'un 20 ilçesini etkileyecek olan bu kesintiler, 2 ilçede gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.
İşte elektrik kesintisine gidilecek ilçeler...
Arnavutköy: Hadımköy, Ömerli
Avcılar: Gümüşpala, Denizköşkler
Bağcılar: Göztepe, Mahmutbey, Fatih
Bahçelievler: Yenibosna Merkez, Zafer
Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Yeşilköy
Başakşehir: İkitelli OSB, Ziya Gökalp, Kayabaşı
Bayrampaşa: Altıntepsi, Orta
Beşiktaş: Levent, Etiler, Akat
Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Kavaklı, Sahil
Beyoğlu: İstiklal, Kılıç Ali Paşa, Cihangir
Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Kumburgaz
Esenler: Turgut Reis, Oruçreis
Esenyurt: Akçaburgaz, Kıraç, Namık Kemal
Eyüpsultan: Göktürk Merkez, Mithatpaşa
Fatih: İskenderpaşa, Akşemsettin, Molla Gürani
Gaziosmanpaşa: Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa
Güngören: Sanayi, Mehmet Nesih Özmen
Kağıthane: Hamidiye, Merkez, Çeliktepe
Sarıyer: Ayazağa, Maslak, Huzur
Zeytinburnu: Maltepe, Seyitnizam
Kesintilerin bazı ilçelerde gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar sürmesi, bazı ilçelerde ise sabah saat 09.00’da başlayıp saat 17.00’de son bulması bekleniyor.