İstanbul’un 20 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 9 Nisan Perşembe günü (yarın) kapsamlı bir elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul'un 20 ilçesini etkileyecek olan bu kesintiler, 2 ilçede gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

İşte elektrik kesintisine gidilecek ilçeler...

Arnavutköy: Hadımköy, Ömerli

Avcılar: Gümüşpala, Denizköşkler

Bağcılar: Göztepe, Mahmutbey, Fatih

Bahçelievler: Yenibosna Merkez, Zafer

Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Yeşilköy

Başakşehir: İkitelli OSB, Ziya Gökalp, Kayabaşı

Bayrampaşa: Altıntepsi, Orta

Beşiktaş: Levent, Etiler, Akat

Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Kavaklı, Sahil

Beyoğlu: İstiklal, Kılıç Ali Paşa, Cihangir

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Kumburgaz

Esenler: Turgut Reis, Oruçreis

Esenyurt: Akçaburgaz, Kıraç, Namık Kemal

Eyüpsultan: Göktürk Merkez, Mithatpaşa

Fatih: İskenderpaşa, Akşemsettin, Molla Gürani

Gaziosmanpaşa: Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa

Güngören: Sanayi, Mehmet Nesih Özmen

Kağıthane: Hamidiye, Merkez, Çeliktepe

Sarıyer: Ayazağa, Maslak, Huzur

Zeytinburnu: Maltepe, Seyitnizam

Kesintilerin bazı ilçelerde gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar sürmesi, bazı ilçelerde ise sabah saat 09.00’da başlayıp saat 17.00’de son bulması bekleniyor.