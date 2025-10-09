İstanbul’un 2024 nüfusu açıklandı | İlçelere göre güncel nüfus listesi
İstanbul’un 2024 nüfusu kaç kişi oldu, ilçelerde son durum ne? Hangi ilçe en kalabalık, hangisi en az nüfusa sahip? Avrupa ve Anadolu yakalarında nüfus dağılımı nasıl değişti? Tüm detaylar haberimizde...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı nüfus verilerine göre İstanbul’un toplam nüfusu 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Türkiye’nin en kalabalık şehri olma unvanını koruyan megakent, ülke nüfusunun yaklaşık %18,2’sini barındırıyor.
İstanbul’un en kalabalık ilçesi Esenyurt, en az nüfuslu ilçesi ise Adalar olarak kayıtlara geçti.
İSTANBUL’UN 39 İLÇESİNİN GÜNCEL NÜFUSU (2024 TÜİK VERİLERİ)
- Adalar – 16.979
- Arnavutköy – 344.868
- Ataşehir – 414.866
- Avcılar – 440.934
- Bağcılar – 713.594
- Bahçelievler – 560.086
- Bakırköy – 219.893
- Başakşehir – 520.467
- Bayrampaşa – 268.303
- Beşiktaş – 167.264
- Beykoz – 245.440
- Beylikdüzü – 415.290
- Beyoğlu – 216.688
- Büyükçekmece – 280.528
- Çatalca – 80.399
- Çekmeköy – 306.739
- Esenler – 423.625
- Esenyurt – 988.369
- Eyüpsultan – 420.706
- Fatih – 354.472
- Gaziosmanpaşa – 479.931
- Güngören – 264.831
- Kadıköy – 462.189
- Kağıthane – 444.820
- Kartal – 475.859
- Küçükçekmece – 789.033
- Maltepe – 524.921
- Pendik – 749.356
- Sancaktepe – 502.077
- Sarıyer – 342.582
- Silivri – 232.156
- Sultanbeyli – 369.193
- Sultangazi – 532.601
- Şile – 48.936
- Şişli – 263.063
- Tuzla – 301.400
- Ümraniye – 727.819
- Üsküdar – 512.981
- Zeytinburnu – 278.344
İSTANBUL’UN GENEL NÜFUS GÖRÜNÜMÜ
İstanbul, 2024 itibarıyla 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusuyla 129 ülkeyi geride bıraktı.
Kentte son bir yılda 45 binden fazla kişi artışı yaşandı. Özellikle Esenyurt, Başakşehir, Pendik, Ümraniye ve Küçükçekmece gibi gelişen konut bölgeleri nüfus artışında başı çekti.
Buna karşılık Adalar, Şile ve Çatalca gibi kıyı ve orman bölgelerinde nüfus artışı sınırlı kaldı.
İSTANBUL'UN EN KALABALIK VE EN KÜÇÜK İLÇELERİ
En kalabalık üç ilçe:
- Esenyurt – 988.369 kişi
- Küçükçekmece – 789.033 kişi
- Bağcılar – 713.594 kişi
En az nüfuslu üç ilçe:
- Adalar – 16.979 kişi
- Şile – 48.936 kişi
- Çatalca – 80.399 kişi
Bu verilerle İstanbul’un en kalabalık üç ilçesi toplam 2,5 milyon kişiden fazla nüfusa sahipken, en az nüfuslu üç ilçesi 150 bini bile geçmiyor.
İSTANBUL ANADOLU VE AVRUPA YAKASI NÜFUS DAĞILIMI
İstanbul’un nüfusunun yaklaşık %61’i Avrupa Yakası’nda, %39’u Anadolu Yakası’nda yaşıyor.
Avrupa Yakası’nın toplam nüfusu 9,6 milyon, Anadolu Yakası’nın ise 6,1 milyon civarında.
En kalabalık Anadolu Yakası ilçesi Ümraniye, Avrupa Yakası’nda ise Esenyurt ilk sırada yer alıyor.
İstanbul, 2024 itibarıyla nüfusunu 15,7 milyonun üzerine taşıyarak hem Türkiye ekonomisinin hem de demografik yapısının merkezinde kalmaya devam ediyor.
Kentteki hızlı nüfus artışı, ulaşım, altyapı ve konut politikalarının geleceği açısından da önem taşıyor. Özellikle Avrupa Yakası’ndaki kentsel dönüşüm ve göç etkisi, önümüzdeki yıllarda da İstanbul’un nüfus dengesini belirlemeye devam edecek.