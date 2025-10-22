İstanbul’un %62,9’u sporsuz

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Spor İstanbul A.Ş. adına İstanbul Planlama Ajansı tarafından 11 bin 534 yetişkin kişinin çoklu cevapları ile hazırlanan “Fiziksel Aktivite Araştırması” anketi İstanbul’daki yetişkin kişilerin yüzde 63,9’unun spor yapmadığını ortaya koydu.

∗∗∗

KADINLAR DAHA AZ HAREKET EDİYOR

Kadınların yalnızca %35,3’ü, erkeklerin ise %39,3’ü düzenli fiziksel aktivite yapıyor.

18-25 yaş: %48,5

26-35 yaş: %41,9

36-50 yaş: %35,3

65+ yaş: %26,8

EN ÇOK PARKLAR KULLANILIYOR

Düzenli egzersiz yapanların %58,6’sı “egzersiz amaçlı yürüyüş” yapıyor.

Park ve açık alanları: %66,5

Sokak veya caddeleri: %40

Özel tesisleri: %31,4

İBB Spor İstanbul tesislerini kullanıyor: %13,9

ZAMAN YOKLUĞU EN BÜYÜK ENGEL

Kadınlarda “zaman eksikliği”, erkeklerde “sağlık sorunları” daha öne çıktı.

Zaman bulamamak: %53,1

Sağlık sorunları: %19,6

İlgisizlik: %15,3

65+ yaş: %12,1

Maddi yetersizlik: %8,1

EN ÇOK YÜRÜYÜŞ YAPILIYOR

Kadınlar arasında en yaygın aktivite yürüyüş, erkeklerde ise koşu ve bisiklet.

Egzersiz amaçlı: %58,6

Zorunlu yürüyüş: %42,8

Rekreatif yürüyüş: %37,1

Fitness: %26,7

Yüzme: %12,4

Futbol: %10,1

Yoga/Pilates: %7,6

• Spor yapanların oranı %37 olarak kayıtlara geçti. Araştırmaya göre katılımcıların yalnızca %37,1’i düzenli fiziksel aktivite, spor ya da egzersiz yapıyor.

• Spor yapanların oranları 2020’de %13,2’yken 2024’te %37,1’e yükseldi. Ancak hala İstanbulluların %62,9’u yaşamını hareketsiz geçiriyor.

∗∗∗

BÜYÜKÇEKMECE SON SIRADA

İlçelere göre en fazla fiziksel aktivite yapanlar:

• Tuzla: %52,6

• Beyoğlu: %48,6

• Küçükçekmece: %48,3

En az aktif ilçeler:

• Sarıyer: %23,2,

• Çatalca: %24,7,

• Büyükçekmece: %27,2.

∗∗∗

ZİNDE HİSSETMEK İÇİN YAPILIYOR

Fiziksel aktivite yapanların %59’u “daha zinde hissetmek” amacıyla spor yaptığını belirtti.

Diğer nedenler:

• %35,8 fit görünmek,

• %33,8 sağlık sorunlarını önlemek,

• %26,9 kilo vermek.