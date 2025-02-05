İstanbul’un Anadolu Yakası’nda kar yağışı

İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini ara ara gösteriyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinden Aydos Ormanı ve çevresinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı sabahın ilk saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oluyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul’un Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de akşam saatlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Öte yandan kar yağışının geç saatlerde de sürmesi bekleniyor.