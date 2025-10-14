İstanbul’un caddeleri pembeye boyandı

İstanbul’un önemli caddelerinden Bağdat Caddesi ve sahil yolu Meme Kanseri Farkındalılık ayı kapsamında pembeye boyandı. Bağdat caddesinden yola çıkılan ve Watergarden’da son bulan etkinlikte sürücüler, pembe balonlar uçurarak etkinliği noktaladı.

Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik, her yıl dünyada 2 milyon 300 binden fazla kadının meme kanseriyle tanıştığını belirterek "Ülkemizde ise bu sayı 25 bin. Sıklığı giderek artıyor üstelik daha genç yaşlardaki kadınlarda görülme oranı yükseliyor. Meme kanserine karşı en büyük güç, farkındalık. Bu sayede erken teşhis oranı artıyor, erken teşhis ise hayat kurtarıyor! Farkındalık çalışmalarıyla toplumun dikkatini meme kanserine çekmek ve böylece erken teşhis oranını artırmak istiyoruz" dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Gülden Cancan ise yaygın görülen meme kanserinde farkındalığın çok önemli olduğuna dikkat çekerek “Kadınlar, meme kanseri tarama testlerini düzenli bir şekilde yaptırdığında erken teşhis oranı artıyor” diye konuştu.