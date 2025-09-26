İstanbul’un dansı fotoğrafın içinde

Deniz Burak BAYRAK

İstanbul’un iki yakası, görsel sanatların birleşim noktası. 212 Photography Istanbul, bu yıl 8’inci kez kapılarını açmaya hazırlanırken şehri bir sanat sahnesine dönüştürüyor. 27 Eylül – 12 Ekim arasında İstanbul’un 30’dan fazla noktasında gerçekleştirilecek festival, fotoğrafın ötesinde bir deneyim sunuyor. Festivalin direktörü Banu Tunçağ ile yaptığımız söyleşide, festivalin 2025 yılına dair vizyonunu ve İstanbul’u bir sanatçı gözüyle nasıl keşfettiğini konuştuk.

BİR ŞEHİR KOREOGRAFİSİ

Festivalin takipçileri her yıl farklı mekânlardaki sergiler, film gösterimleri, konserler, performanslar ve söyleşilerle şehrin bir sanat galerisine dönüştüğünü bilirler. Bu yıl festival yalnızca görsel sanatlarla sınırlı kalmıyor, bir “şehir koreografisi” yaratıyor. Banu Tunçağ, bu yıl festivalin gündüzleriyle geceleri arasındaki farkı şöyle açıklıyor:

“Festivalin gündüzü sergilerle; gecesi konserler, performanslar ve film gösterimleriyle farklı bir deneyim sunuyor. Şehrin farklı mekânlarında izleyiciler İstanbul’un dokusuyla bütünleşirken, festival de onlara şehri bir keşif rotası olarak sunuyor.”

“Şehir koreografisi” tanımı, İstanbul’un kaotik yapısının festivalin bir parçası hâline geldiğini gösteriyor. Tunçağ, “İstanbul gibi dinamik bir şehirde, mekânlar arasındaki etkileşim, şehri ve fotoğrafı daha derinden anlamamızı sağlıyor” diyor. Festivalin çok yönlü yapısı hem fotoğraf hem de diğer sanat disiplinlerini birleştirerek farklı bakış açıları sunuyor.

Peki, fotoğraf ve İstanbul arasındaki ilişki nasıl şekilleniyor? Tunçağ, “İstanbul’un tarihî dokusu, sokakları, Boğaz’ın manzarası; fotoğrafın kendisini bu doğal çerçeve içinde daha anlamlı şekilde ifade etmesine olanak tanıyor” diyor. Eserlerin İstanbul’un özgün atmosferine nasıl yansıdığını vurgulayan Tunçağ, şehri fotoğrafla buluştururken izleyicilerin şehrin her bir katmanına odaklanmalarını sağladıklarını belirtiyor:

“İstanbul, hem mekân hem de anlam açısından fotoğrafın bir arka planı değil, onun ta kendisi oluyor” diye ekliyor.

Tunçağ, festivalin her zaman çok özel ve özgün bir görsel deneyim sunduğunu ancak özünün sadece görsellikle sınırlı olmadığını vurguluyor. Ziyaretçiler, sergiler ve mekânlar arasında sadece görülen değil, hafızada ve duygularda iz bırakan bir yolculuğa çıkıyorlar:

“Festivalin deneyimi, fotoğrafın görselliğinin ötesine geçiyor. Ziyaretçiler, mekânlar ve içeriklerle duygusal bir bağ kuruyorlar. Her bir fotoğraf sergisi, izleyicisini farklı bir hikâyeye çekiyor. Bu hikâyeler, görselin ötesinde bir duygusal bağ kurmayı sağlıyor ve festivali bir duyusal deneyime dönüştürüyor” diyor Tunçağ.

MCCURRY’DEN PRÖMİYER

Festivalin en dikkat çeken anlarından biri ise, fotoğraf dünyasının efsanevi ismi Steve McCurry’nin dünya prömiyerini yapacak olması. Tunçağ, McCurry’nin festivalde yer almasının kolay olmadığını kabul ediyor:

“McCurry’yi ikna etmek için uzun süreç geçirdik. Festival olarak onun sanatına uygun bir platform sunduğumuzu ve şehrin kültürel dinamiklerine hâkim olduğumuzu gösterdik. Ayrıca McCurry’nin eserlerinin sunulacağı alanı özenle tasarladık. Festivalin güçlü geçmişi, profesyonel yaklaşımımız ve İstanbul’un kültürel zenginliği, bu sürecin başarısında belirleyici oldu.”

∗∗∗

ŞEHRİN DİNAMİZMİNİ YANSITIYORUZ

212 Photography Istanbul Kurucusu Handan Yılmaz: “212 Photography Istanbul, sadece bir fotoğraf festivali değil, şehrin görsel hafızasına her yıl yeni katmanlar ekleyen bir buluşma noktası. Sergiler, kamusal işler, atölyeler ve etkinliklerle İstanbul’un farklı yüzlerini görünür kılıyor, şehrin dinamizmini yansıtıyoruz. Bu açıdan festival, sadece fotoğrafseverler için değil, şehri yaşayan herkes için yeni bir bakış açısı yaratıyor. Artık İstanbul’un görsel hafızasının bir parçası olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim çünkü her edisyonuyla bu şehre dair başka bir hikâye anlatıyor, başka bir iz bırakıyoruz.”

Tüm ayrıntılar için: https://www.212photographyistanbul.com/