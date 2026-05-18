İstanbul’un hafızası Dario’nun hikâyesinde canlanıyor

Tuğçe ÇELİK

Yazar Yasemin Özek’in Epsilon Yayınevi etiketiyle yayımlanan yeni romanı “İstanbul Limonatası”, İstanbul’un çok kültürlü hafızasını; aile baskısı, kimlik arayışı ve insanın kendisiyle yüzleşme süreci üzerinden anlatıyor.

Büyükada’dan Beyoğlu’na uzanan romanda İstanbul’u yalnızca bir fon değil, başlı başına bir karakter olarak kuran Özek, kitabın çıkış noktasının ise Moshe Aelyon ile yaptığı Beyoğlu sohbetleri olduğunu söylüyor.

Kitap, okurları geçmiş ile bugün arasında bir hafıza yolculuğuna çıkarırken şehrin zengin kültürünün de kaydını tutuyor. Özek ile yeni romanını konuştuk.

Sizi “İstanbul Limonatası”nı yazmaya iten şey neydi? Bu hikâye nasıl ortaya çıktı?

Bu hikâyenin çıkışı bundan beş sene öncesine dayanıyor. İkinci romanım “Angeliki ile Mehmet” okurlarla buluşmuştu ve romanın devam serisi olan “Bu Böyle Yarım Kalmayacak” üzerine çalışıyordum. Sevgili Moshe Aelyon, YouTube kanalındaki programına konuk almıştı beni. İki Beyoğlu âşığı olarak “Angeliki ile Mehmet”i ve Beyoğlu’nun eski günlerini konuştuğumuz keyifli bir program çekmiştik: “Balık Pazarı’nda Aşk…” Program sayesinde başlayan tanışıklığımız kısa sürede dostluğa dönüştü ve ortak özlemlerimiz, İstanbul sevgimiz, hayata dair sohbetlerimiz aralıksız devam etti. İstanbul’un çok kültürlü yaşamı, Adalar, Beyoğlu derken onunla yaptığımız sohbetler içimde farklı bir heyecan uyandırdı ve “İstanbul Limonatası”nı yazmaya karar verdim.

Kitapta İstanbul sadece bir şehir değil, güçlü bir hafıza gibi duruyor. İstanbul’un sizdeki karşılığı bu romanı nasıl etkiledi?

İstanbul müthiş bir şehir. Tarihten bugüne her ne yaşarsa yaşasın, devrilmez bir başrol gibi dünya sahnesinde… Sokakları, semtleri, çiçekleri, denizi ve sığdırdığı milyonlarca yaşam ile bize binlerce hikâye sunuyor. Bir taraftan hızlı bir değişime uğrarken bir taraftan da büyüsünü korumaya çalışıyor. Bu yüzden tarihe not düşmek, bir zamanların İstanbul’unu hatırlatmak ve ona kalemim el verdiğince selam etmek benim için çok kıymetli.

Romanlarımda İstanbul’un bir mekândan çok karakter olmasının nedeni de bu. İstanbul’un bendeki karşılığı bir şehirden çok bir insanla ilişki gibi. Sevgimin yanı sıra beni kendine küstürdüğü, hayal kırıklığına uğrattığı ya da yorduğu zamanlar oluyor elbet. Ama bir dosttan vazgeçememek gibi ona da arkamı dönemiyorum; ne yaşamımda ne de yazdığım romanlarda.

Yazar Yasemin Özek

Romanda bastırılmış duygular, aile baskısı ve aidiyet hissi öne çıkıyor. Bu hikâyede özellikle anlatmak istediğiniz duygu neydi?

Roman, çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir yaşam hikâyesi olduğu için sorduğunuz tüm duyguların hepsi var. Tıpkı hayatın kendisi gibi birini diğerinden ayırmak zor. Ama insanın var olduğu her yerde aidiyet duygusu ister istemez diğerlerinden rol çalıyor. Çünkü insanın en temel ihtiyaçlarından biri ait hissetmek.

Yalnız gelip yalnız gidiyoruz ama arada geçen yıllarda ailemizle, dostlarımızla, çevremizle ve yaşadığımız şehirle hemhal oluyoruz. Görülme arzumuz tüm yaşamımız boyunca elimizden tutuyor. Bu istek kimi zaman bizi olmadığımız gibi konuşmaya ya da davranmaya itebiliyor. Halbuki hepimiz bir bütünün parçası olsak da tüm duygularımızla biriciğiz. Bunun farkına vardığımızda birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmek ve ilişkilerimizi daha sahici kurabilmek mümkün oluyor. Bu romanda da hayatın bizi farklı duygularla sınamasını, kendimize ve özümüze kavuşma cesaretini anlatırken; ön yargılardan uzak, saygıyla bakabilmenin altını çizmek istedim.

Büyükada, Boğaz, Ajda Pekkan şarkıları ve kokular… Romanın atmosferinde müzik ve mekân nasıl bir yer tuttu?

Yazdığım bütün romanlarda müzik ve mekân en az karakterler kadar öne çıkıyor. Özellikle de müzik. Çünkü hem evrensel hem de çok güçlü bir hafıza kaydı. Eminim ki pek çok insan, yıllar sonra bir şarkıyı duyduğunda onunla ilgili anısını aynı duygularla hissedebiliyor. Dolayısıyla müzik bir zaman yolculuğu… Keza koku da öyle.

Bir insanın yaşamının farklı evrelerini anlattığım bu romanda, karakter kadar okurun da bu yolculuğa çıkmasını istedim. Dario’nun izinde kendi çocukluğunu, kendi İstanbul’unu ve kendi şarkılarını anımsamasını arzuladım. Bu yüzden bir dönemin hafızasını taşıyan şarkılar ve şehrin değişmeyen kokuları benim için çok güçlü araçlara dönüştü.

Romanda erkeklik, evlilik ve toplumsal roller de sorgulanıyor. Dario’nun hikâyesini biraz da toplumun beklentileriyle yüzleşme hikâyesi olarak mı kurdunuz?

Ben daha çok bir insanın kendisiyle yüzleşmesine ayna tutmak istedim. Dario bu yüzleşmesini kırk yaşında yaşıyor. Çünkü bana göre kırk yaş, insan hayatında önemli bir eşik. Hayat tecrübesinin belirginleştiği ve insanın kendine daha dürüst bakabildiği bir dönem.

Çocukluktan itibaren eğitim, sınavlar, hayat kurma, para kazanma, aile kurma ya da kurmama gibi pek çok telaşın içine giriyoruz. Kimimiz ebeveyn oluyor, kimimiz daha yalnız bir yaşam kuruyor ama hep eksik olana karşı bir suçluluk duygusu ve başaramama korkusu taşıyoruz. Ailelerimizin beklentileri, bizim karşılayabildiklerimiz, mecburiyetlerimiz ve kalbimizden geçenler birbirine karışıyor.

Kırk yaş ise biraz daha rahatlama, kendini olduğu gibi kabul edebilme cesareti veriyor insana. Kendini dinlemeye daha açık, daha farkında olduğun bir yaş… O zamana kadar taşıdığımız yükler, kabuk bağlamış yaralar ve hayal kırıklıkları su yüzüne çıkıyor. Biraz cesaret gösterdiğimizde de değişim başlıyor. Herkesin değişimi başka bir hikâyeyle geliyor. Dario’nunki de öyle.

Romanın çıkış noktasında Aelyon’un anlattıklarından esinlendiğinizi söylüyorsunuz. Gerçek hayatla kurgu arasındaki dengeyi nasıl kurdunuz?

Aelyon ile dostluğumuz ve hayata dair sohbetlerimiz hep devam etti, hâlâ da ediyor. Onun anlattıkları benim için önemli bir esin kaynağı. Ama bir taraftan da hayatın kendisi başlı başına ilham veriyor. Yaşadığımız şehirden sohbet ettiğimiz insanlara kadar gerçeklik ve kurgu daima iç içe.

Bunun için bütün duyularınızla hayatı gözlemlemeniz yeterli. Ben de bugüne dek yaptığım gözlemlerle romandaki karakterin elinden tuttum ve onun bana hissettirdiklerinin peşine düşerek ikisini harmanladım.