İstanbul’un nüfusu açıklandı | İlçelere göre güncel nüfus listesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı nüfus verilerine göre İstanbul’un toplam nüfusu 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Türkiye’nin en kalabalık şehri olma unvanını koruyan megakent, ülke nüfusunun yaklaşık %18,2’sini barındırıyor.

İstanbul’un en kalabalık ilçe Esenyurt, en az nüfuslu ilçe Adalardır.

İstanbul nüfusunun yaklaşık %61’i Avrupa, %39’u Anadolu Yakası’nda yaşamaktadır.

İSTANBUL’UN 39 İLÇESİNİN GÜNCEL NÜFUSU (2024 TÜİK VERİLERİ)

Adalar – 16.979

– 16.979 Arnavutköy – 344.868

– 344.868 Ataşehir – 414.866

– 414.866 Avcılar – 440.934

– 440.934 Bağcılar – 713.594

– 713.594 Bahçelievler – 560.086

– 560.086 Bakırköy – 219.893

– 219.893 Başakşehir – 520.467

– 520.467 Bayrampaşa – 268.303

– 268.303 Beşiktaş – 167.264

– 167.264 Beykoz – 245.440

– 245.440 Beylikdüzü – 415.290

– 415.290 Beyoğlu – 216.688

– 216.688 Büyükçekmece – 280.528

– 280.528 Çatalca – 80.399

– 80.399 Çekmeköy – 306.739

– 306.739 Esenler – 423.625

– 423.625 Esenyurt – 988.369

– 988.369 Eyüpsultan – 420.706

– 420.706 Fatih – 354.472

– 354.472 Gaziosmanpaşa – 479.931

– 479.931 Güngören – 264.831

– 264.831 Kadıköy – 462.189

– 462.189 Kağıthane – 444.820

– 444.820 Kartal – 475.859

– 475.859 Küçükçekmece – 789.033

– 789.033 Maltepe – 524.921

– 524.921 Pendik – 749.356

– 749.356 Sancaktepe – 502.077

– 502.077 Sarıyer – 342.582

– 342.582 Silivri – 232.156

– 232.156 Sultanbeyli – 369.193

– 369.193 Sultangazi – 532.601

– 532.601 Şile – 48.936

– 48.936 Şişli – 263.063

– 263.063 Tuzla – 301.400

– 301.400 Ümraniye – 727.819

– 727.819 Üsküdar – 512.981

– 512.981 Zeytinburnu – 278.344

İSTANBUL’UN GENEL NÜFUS GÖRÜNÜMÜ

İstanbul, 2024 itibarıyla 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusuyla 129 ülkeyi geride bıraktı.

Kentte son bir yılda 45 binden fazla kişi artışı yaşandı. Özellikle Esenyurt, Başakşehir, Pendik, Ümraniye ve Küçükçekmece gibi gelişen konut bölgeleri nüfus artışında başı çekti.

Buna karşılık Adalar, Şile ve Çatalca gibi kıyı ve orman bölgelerinde nüfus artışı sınırlı kaldı.

İSTANBUL 2024 NÜFUSU: EN KALABALIK VE EN AZ NÜFUSLU İLÇELER

En kalabalık üç ilçe:

Esenyurt – 988.369 kişi Küçükçekmece – 789.033 kişi Bağcılar – 713.594 kişi

Esenyurt (988.369), güçlü konut arzı, görece erişilebilir fiyatlar ve iç göç etkisiyle ilk sıradaki yerini koruyor. Küçükçekmece (789.033) ve Bağcılar (713.594), yerleşik nüfusun yanı sıra ticaret ve hizmet istihdamıyla öne çıkıyor.

En az nüfuslu üç ilçe:

Adalar – 16.979 kişi Şile – 48.936 kişi Çatalca – 80.399 kişi

Listenin sonunda Adalar (16.979), ardından Şile (48.936) ve Çatalca (80.399) geliyor; bu ilçelerde düşük yoğunluk, doğal alanların korunması ve ikinci konut profili belirleyici.

Bu verilerle İstanbul’un en kalabalık üç ilçesi toplam 2,5 milyon kişiden fazla nüfusa sahipken, en az nüfuslu üç ilçesi 150 bini bile geçmiyor.

İSTANBUL ANADOLU VE AVRUPA YAKASI NÜFUS DAĞILIMI: AVRUPA–ANADOLU YAKASI NÜFUS PAYI (2024)

İstanbul’un nüfusunun yaklaşık %61’i Avrupa Yakası’nda, %39’u Anadolu Yakası’nda yaşıyor.

Avrupa Yakası’nın toplam nüfusu 9,6 milyon, Anadolu Yakası’nın ise 6,1 milyon civarında.

En kalabalık Anadolu Yakası ilçesi Ümraniye, Avrupa Yakası’nda ise Esenyurt ilk sırada yer alıyor.

KONUT, GÖÇ VE DÖNÜŞÜMÜN ETKİSİ

Nüfus artışı esasen yeni konut üretimi, kentsel dönüşüm ve iç göç akımlarıyla şekilleniyor. Esenyurt, Başakşehir, Pendik, Ümraniye ve Küçükçekmece gibi ilçeler, yeni yerleşim alanları ve altyapı yatırımları sayesinde daha fazla nüfus çekiyor. Tersine, kıyı ve orman kuşağındaki Adalar, Şile, Çatalca gibi ilçelerde koruma alanları ve yapılaşma kısıtları nedeniyle artış sınırlı seyrediyor.

NÜFUS YOĞUNLUĞU VE KENT HİZMETLERİ

Mutlak nüfus kadar nüfus yoğunluğu (kişi/km²) da planlamanın ana girdisi. Ulaşım hatları, sağlık-eğitim kapasitesi ve yeşil alan dağılımı, yoğun ilçelerde daha hassas bir kaynak yönetimi gerektiriyor. Yoğun bölgelerde toplu taşıma entegrasyonu ve yaya-odaklı çözümler (aktarma merkezleri, mikromobilite) öncelik kazanırken; düşük yoğunluklu ilçelerde mekânsal erişilebilirlik ve temel hizmet ağının seyrekliği politika tasarımını belirliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İstanbul’un 2024 nüfusu kaç?

15.701.602 kişi.

En kalabalık ilçe hangisi?

Esenyurt (988.369).

En az nüfuslu ilçe hangisi?

Adalar (16.979).

Yaka dağılımı nedir?

Yaklaşık %61 Avrupa, %39 Anadolu.

İlk 3 kalabalık ilçe hangileri?

Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar.

İstanbul, 2024 itibarıyla nüfusunu 15,7 milyonun üzerine taşıyarak hem Türkiye ekonomisinin hem de demografik yapısının merkezinde kalmaya devam ediyor.

Kentteki hızlı nüfus artışı, ulaşım, altyapı ve konut politikalarının geleceği açısından da önem taşıyor. Özellikle Avrupa Yakası’ndaki kentsel dönüşüm ve göç etkisi, önümüzdeki yıllarda da İstanbul’un nüfus dengesini belirlemeye devam edecek.