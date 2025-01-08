İstanbul’un perdeleri çeşitliliğe açılıyor

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatro sezonunun yeni haftasında 14 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Şehir Tiyatroları’nın 110. yılında sanatseverleri Tolstoy’dan Haldun Taner’e, Yaşar Kemal’den Torben Betts’e klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Bu hafta Savaş ve Barış, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Oscar, Ağrı Dağı Efsanesi, Yenilmez, Ben Medea Değilim, Sivrisinekler, Ay, Carmela!, Cadı Kazanı, Çöpsüz Dünya, Bir Gece Masalı, Bekçi ile Postacı, Rüya, Karagöz Çiftlik Bekçisi adlı oyunlar sahnelenecek. Programa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın web sitesinden ulaşılabilir.