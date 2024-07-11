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İstasyon çalışanlarının grevi hayatı durdurdu

Dünya
  • 11.07.2024 06:00
  • Giriş: 11.07.2024 06:00
  • Güncelleme: 11.07.2024 08:30
İstasyon çalışanlarının grevi hayatı durdurdu
Fotoğraf: AA

Dış Haberler

Sri Lanka’da İstasyon Ustaları Sendikası (The Station Masters Union), personel sayısının azlığı ve idareye ilişkin sorunların çözülmesi talebiyle grev başlattı. Grev başarıyla sonuçlanırken ulaşım durma noktasına geldi.

‘KEYFİ GREV’ SUÇLAMASI

Ulaştırma Bakanı Bandula Gunawardena ise hükümetin sorunları çözmeye yönelik adımlar attığını ileri sürdü, sendikayı "keyfi" grev yapmakla suçladı. Dünyanın en kötü çalışma koşullarına sahip ülkelerinin başında gelen Sri Lanka’da sendika taleplerinin karşılanmaması halinde benzer grevlerin süreceğini açıkladı.

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