İstasyon çalışanlarının grevi hayatı durdurdu
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Sri Lanka’da İstasyon Ustaları Sendikası (The Station Masters Union), personel sayısının azlığı ve idareye ilişkin sorunların çözülmesi talebiyle grev başlattı. Grev başarıyla sonuçlanırken ulaşım durma noktasına geldi.
‘KEYFİ GREV’ SUÇLAMASI
Ulaştırma Bakanı Bandula Gunawardena ise hükümetin sorunları çözmeye yönelik adımlar attığını ileri sürdü, sendikayı "keyfi" grev yapmakla suçladı. Dünyanın en kötü çalışma koşullarına sahip ülkelerinin başında gelen Sri Lanka’da sendika taleplerinin karşılanmaması halinde benzer grevlerin süreceğini açıkladı.