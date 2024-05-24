İstasyonları işgal eden grevdeki öğretmenlerden halka benzin

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Meksika’da 15 Mayıs'tan bu yana devam eden öğretmenlerin grevi, ülke çapında yayılmaya devam ediyor. Tuxtla Gutierrez kentinde öğretmenler kentteki benzin istasyonlarını kısa süreliğine işgal ederek sürücülere ücretsiz benzin dağıttı.

Kentin farklı bölgelerinde harekete geçen öğretmenler 11 benzin istasyonunda kontrolü ele geçirerek, ücretsiz yakıt verdi. Öğretmenlerin işgal ettiği benzin istasyonlarının etrafında uzun araç kuyrukları oluştu.

Meksika’da Eğitim Çalışanları Ulusal Koordinasyon Komitesi (CNTE) isimli sendikanın üyesi öğretmenler maaş artışı ve daha iyi sosyal haklar talebiyle yedi gündür ülke genelinde grev ve eylemler düzenliyor. İş bırakmanın yanı sıra bazı kentlerde yürüyüşlerle önemli yolları da bloke ediyorlar.

Yerel basına göre öğretmenlerin talepleri ise şöyle:

• Eski Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto’nun “Eğitim Reformu”nun tamamen yürürlükten kaldırılması.

• Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador’un hiçbir öğretmenin ayda 16 bin pesodan az kazanmaması talimatını verdiği ancak çoğu yerde uygulanmayan 15 Mayıs 2023 tarihli başkanlık kararnamesinin uygulanması ve temel maaşlara zam yapılması.

• İş güvencesi ve eski hükümet döneminde protestolar gerekçesiyle işten çıkarılan öğretmenlerin görevlerine iade edilmesi.

• Yaklaşık 10 yıl önce kaybedilen Ayotzinapalı 43 öğrencinin aileleriyle görüşmelerin yeniden başlatılması ve Yanqui Kothan Gómez adlı öğrencinin Guerrero’da polis memurları tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması.