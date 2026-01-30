İstatistik oyunu gerçekleri örtemiyor: Milyonlar çalışma hayatının dışına itildi

Ekonomi Servisi

Ülkede kronikleşen işsizlik sorunu iktidarın tüm örtbas girişimlerine rağmen durdurulamıyor. TÜİK'in işsiz saymadığı milyonlar, işgücünün dışına itilirken iktidar işgücü istatistiklerinde pembe tablo çiziyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılı Aralık ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,8 puan gerileyerek yüzde 7,7 oldu. Gerçek oranı ifade eden geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 28,6 ile pandemi dönemindeki zirvelerine yakın seyretmeye devam etti. Haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 0,8 saat artarak 43,1 saat oldu.

TÜİK'e göre dar tanımlı işsiz sayısı 286 bin, istihdam edilenler 42 bin kişi geriledi. Verilere göre oran, işsizler iş bulduğu için değil, 328 bin kişi işgücü piyasasından çekildiği için düştü. İstihdam artmazken TÜİK'in işsiz saymadığı kesim çalışma hayatının dışına itildi.

5,2 MİLYON KİŞİ İŞ BULAMIYOR

Ülke genelinde dar tanımlı işsiz sayısı TÜİK'e göre 2 milyon 736 bin oldu. DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 11 milyon 593 bin olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasında uçurum artıyor. DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-A) hesaplamalarına göre gerçek işsizlerin sayısı 11 milyon 593 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 2 yılda 1,9 milyon yükseldi. Bir yıllık artış 188 bin kişi olarak hesaplandı. Yüzde 28,6 olarak açıklanan geniş tanımlı işsizlik oranı, Aralık 2023’te yüzde 24,5'ti.

DİSK-AR raporunda artışın sebebi olarak "Geniş tanımlı işsiz sayısındaki artışın sebebi zamana bağlı eksik istihdam ve ümitsiz işsizler ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel işgücü sayısındaki artıştır" tespiti yer aldı. Buna göre haftalık olarak 40 saatten az çalışan daha fazla kişi tam zamanlı çalışmak istiyor. Esnekliğe mecbur edilen ancak tam zamanlı iş isteyenlerin sayısı son bir yılda 3 milyon 519 binden 3 milyon 675 bine yükselerek 156 bin kişi arttı. Potansiyel işgücü sayısı da son 1 yılda 371 bin kişi artarak 4 milyon 810 binden 5 milyon 181 bine yükseldi. Diğer bir deyişle 5,2 milyon kişi çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor.

KADINLAR İŞGÜCÜNÜN DIŞINDA

Tek adam rejiminin gerici politikalarıyla evlere hapsetmek istediği kadınlar işgücünün dışına itiliyor. TÜİK'e göre Aralık ayında işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda yüzde 35,5 olarak gerçekleşti. Kadın işgücü, bir ayda 158 bin kişi gerileyerek Kasım ayında 12 milyon 104 bin iken Aralık'ta 11 milyon 946 bin oldu. Kadın işsizliği bu ayda da diğer tüm işsizlik türlerinden daha yüksek seyrederek zirveye yerleşti. Gerçek kadın işsizliği yüzde 38,3 olarak hesaplandı. Gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı 14,1 olurken bu oran genç kadınlarda yüzde 18,2 olarak gerçekleşti. Erkeklerin yüzde 66,8'i, kadınların ise yalnızca yüzde 31,7'si çalışma hayatında.