İstatistikler yayınlandı: Elektrik tüketimi akşam saatlerinde zirve yaptı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 86 bin 148 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 79 bin 353 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 654 megavatsaat ile saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 513 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 86 bin 148 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 79 bin 353 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 50 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 355 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.