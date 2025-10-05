İstatistikler yayınlandı: Elektrik tüketimi akşam saatlerinde zirve yaptı

Türkiye'de dün günlük bazda 866 bin 203 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 73 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 191 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 608 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 866 bin 203 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 73 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7'lik payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,4 ile doğal gaz ve yüzde 14,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 664 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 535 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.