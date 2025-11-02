İstatistikler yayınlandı: Elektrik tüketimi akşam saatlerinde zirve yaptı

Türkiye'de dün günlük bazda 848 bin 57 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 288 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 135 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 278 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 848 bin 57 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 288 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 26,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 11,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 59 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 295 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.