İstatistikler yayınlandı: Elektrik tüketimi yine akşam saatlerinde zirve yaptı

Türkiye'de dün günlük bazda 969 bin 347 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 25 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 40 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 633 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 969 bin 347 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 25 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 664 megavatsaat elektrik ihracatı, 342 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.