İstatistikler yayınlandı: Elektrik tüketiminin en yoğun olduğu saat açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 740 bin 180 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 730 bin 830 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 430 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 586 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 28 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 payla rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 730 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 359 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.