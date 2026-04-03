İstatistikler yayınlandı: Elektrik tüketiminin en yoğun olduğu saat açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 987 bin 953 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 978 bin 198 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 116 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 366 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23 ile rüzgar santralleri ve yüzde 10,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 406 megavatsaat elektrik ihracatı, 483 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.