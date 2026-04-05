İstatistikler yayınlandı: Elektrik tüketiminin en yoğun olduğu saat açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 840 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 631 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 195 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 548 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 924 bin 840 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 631 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 12,7 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 638 megavatsaat elektrik ihracatı, 1550 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.