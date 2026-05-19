İstatistikler yayınlandı: Elektrik tüketiminin zirve yaptığı saat açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 964 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 681 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 235 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 881 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile güneş santralleri ve yüzde 13,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 216 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 847 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.