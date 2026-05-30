İstatistikler yayınlandı: Elektrik tüketiminin zirve yaptığı saat açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 689 bin 241 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 671 bin 189 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 748 megavatsaatle 13.00'te, en düşük tüketim ise 22 bin 545 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile güneş santralleri ve yüzde 12,1 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 23 bin 561 megavatsaat elektrik ihraç etti, 5 bin 272 megavatsaat elektrik ithal etti.