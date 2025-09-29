İşte AKP'nin övüneceği tablo: Muhtemel eğitim süresi kısaldı

Türkiye’de üniversitelere erişimin kolaylaşmasıyla uzun bir süre artış gösteren muhtemel eğitim süresi son yıllarda olduğu gibi 2024’te de kısalmaya devam etti. TÜİK’in verilerine göre muhtemel eğitim süresi 2023’e göre 2024’te yüzde 3,4 oranında azaldı.

Eğitim hayatına başlayan bir bireyin, eğitimde geçirmesi muhtemel örgün eğitim süresini ifade eden muhtemel eğitim süresi istatistiklerinin 2024 verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlandı.

Buna göre Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2024 yılında 17,2 yıl oldu. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak hesaplandı.

YÜZDE 3,4 AZALDI

İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre bir önceki yıla göre toplamda yüzde 3,4 azaldı. Erkeklerde 2023 yılına göre yüzde 3,8'lik azalış ile 16,7 yıl olurken, kadınlarda yüzde 3'lük azalış ile 17,6 yıl oldu.

EN YÜKSEK EĞİTİM SÜRESİ İSTANBUL VE KARABÜK’TE

2024 yılında, il düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19,0 yıl ile Karabük ve İstanbul'da gerçekleşti. Karabük ve İstanbul'u, 18,9 yıl ile Bayburt, 18,6 yıl ile Ankara, 18,5 yıl ile Rize, Erzincan ve Dersim izledi.

EN DÜŞÜK SÜRE URFA VE ŞIRNAK’TA

Muhtemel eğitim süresi en düşük olan iller 14,4 yıl ile Şanlıurfa ve Şırnak olurken, bu illeri sırasıyla 14,6 yıl ile Muş, 14,7 yıl ile Ağrı ve 15,2 yıl ile Mardin izledi.

KADINLARDA DERSİM ZİRVEDE

Türkiye genelinde muhtemel eğitim süresi 2024 yılında kadınlar için 17,6 yıl, erkekler için ise 16,7 yıl oldu. Kadınlarda en yüksek değer Dersim'de, erkeklerde ise Bayburt'ta gerçekleşti. Erkeklerde Bayburt'u Karabük, İstanbul, Erzincan ve Ankara izlerken; kadınlarda Dersim’i Karabük, İstanbul, Ankara ve Rize izledi.

Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il olan Ağrı'yı, sırasıyla Şırnak, Muş, Urfa ve Mardin takip ederken kadınlarda en düşük muhtemel eğitim süresi ise Urfa, Şırnak, Muş, Ağrı ve Mardin oldu.

Cinsiyet eşitliği endeksi 2024 yılında 1,05 oldu. 2018 yılında 0,97 olan endeks, 2024 yılında 0,08 puanlık artış göstererek kadınlar lehine değişim gösterdi. Endeksin en yüksek olduğu beş il sırasıyla 1,14 ile Iğdır, 1,12 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09 ile Çankırı ve Karaman oldu. Cinsiyet eşitliği endeksinin en düşük olduğu iller ise sırasıyla 0,96 ile Şanlıurfa, 0,97 ile Bitlis ve Siirt, 0,99 ile Erzurum ve Muş oldu.