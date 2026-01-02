İşte “iyiye giden” ekonomi: 1 yılda borç yüzde yüzü aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 2025’in son haftasına ilişkin bületini yayımladı. Böylece yılın borçluluk bakiyesi ve artışı da ortaya çıktı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026’ya ekonomide umutlu giriyoruz dese de hem kredi ve kredi kartı borçlarında hem de takibe düşen borçlarda devasa bir artış yaşandı.

Kredi borçları yılın ilk haftasında 2 trilyon 19 milyar TL’den 2 trilyon 881 milyar TL’ye yükseldi. Söz konusu tutarın 673 milyar 903 milyon lirası konut, 51 milyar 323 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 156 milyar 105 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Kredi kartlarındaki borçlar ise 2025’in ilk haftasında 1 trilyon 840 milyar 734 milyon TL iken son haftada 2 trilyon 693 milyar 714 milyon TL’ye yükseldi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ZİRVE YAPTI

Bankaların ödeme alamadığı ve ümidini kestiği borç anlamına gelen takipteki alacaklar ise yıl içinde adeta zirve yaptı.

2025’in başında 116 milyar 457 milyon TL olan takipteki alacakların tutarı yıl sonunda 236 milyar 448 milyon TL’ye yükseldi. Artış oranı yüzde yüzü geçti.

Takibe düşen kredilerin tutarı 59 milyar 756 milyon TL’den 113 milyar 984 milyon TL’ye, kredi kartı borçlarının tutarı ise 56 milyar 750 milyon TL’den 122 milyar 463 milyon TL’ye yükseldi.

113 milyar 984 milyon TL’lik takibe düşen kredi borcunun 112 milyar 463 milyon TL’si ise daha çok ücretli kesimler tarafından kullanılan ihtiyaç kredilerinden oluştu.