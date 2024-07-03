"İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi" kapılarını açtı

Konak Belediyesi’nin istihdama yönelik projesi ‘İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi’ açıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak’ta işsizliğe bir nebze olsun çözüm olabileceğimiz çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Konak Belediyesi’nin nitelikli iş gücü yaratarak istihdama katkı koyacak “İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi” açıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi 6. katta yer alan ofisin açılışı için bina önünde tören düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yurttaşlardan işsizlikle ilgili yoğun bir talep olduğunu belirterek, “Seçim zamanı dolaştığımızda, alanda en çok karşılaştığımız sorun işsizlikti. Ülkede çok büyük ekonomik kriz var. Çok genç bir nüfusumuz var ve bu genç nüfusumuz hiç bulamıyor. Bir istihdam yeri olarak belediyeler görülüyor ama belediyelerin de bir istihdam alanı olmadığı, daha fazla kişiyi de istihdam edemeyeceği çok açık. Ziyaret ettiğimiz iş insanı sanayici dostlarımız da yetişmiş ara eleman bulamadıklarını ilettiler. Birlikte ne yapabiliriz, dedik ve istihdam ofisini açmaya karar verdik” dedi.

“UMUTLU BAKMAMIZI SAĞLAYACAK”

İş dünyası temsilcilerinin de açılışta yer almasının bu projenin başarılı olacağına dair inancı yükselttiğini belirten Mutlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sektörlerin talep ettiği nitelikli personelle iş arayanları buluşturacağız. Bu buluşturma sadece bir CV eşleştirmesi şeklinde olmayacak. Biz, iş arayanların daha nitelikli hale gelmesi, daha donanımlı olması için de kurslar düzenleyeceğiz. Bu kursları yine iş dünyasının dernekleriyle birlikte düzenleyeceğiz. Dolayısıyla daha nitelikli, daha kalifiye olmuş iş arayanlarla sektörde personel arayanları buluşturacağımız ve Konak’ta işsizliğe bir nebze olsun çözüm olabileceğimiz, daha mutlu, daha umutlu bir gençlik için çalışmalarımızı sürdüreceğimiz bir mekan açılışı için bugün buradayız. İşsizlik sadece Konak’ın değil aslında ülkenin problemi. Ama buna küçük de olsa bir dokunuş, küçük de olsa bir iyileştirme herkese iyi gelecek. Geleceğe daha mutlu, daha güvenli, umutlu bakmamızı sağlayacak.”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, konuşmasının ardından İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi’nin kurdelesini kesti.

Türkan Saylan Kültür Merkezi 6. katta yer alan istihdam ofisi online ve fiziki başvuru yoluyla bir CV bankası oluşturacak. Şiddete maruz bırakılan kadınların istihdamı öncelikli olacak merkezde, iş arayanların çeşitli kurslardan faydalanması sağlanarak nitelikli işçi açığına yönelik çalışma yapılacak. Çalışmalar sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası dernekleriyle koordineli yürütülecek.