İşte MEB'in plansızlığı: On binlerce kitap eksik

İlayda SORKU

Pandeminin yaşandığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayan öğrenci sayısındaki yaklaşık yüzde 20’lik artış, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dikkate alınmadı. Okullar, öğrenci sayısına göre ders kitabı talebinde bulundu ancak bu yıl eksik kitaplar tamamlanmadı. Gelinen noktada İzmir’de binlerce öğrenci, ders kitapları olmadan sınavlara girmek zorunda.

2020-2021 eğitim öğretim yılında pandemiyle birlikte birçok veli 72 ayını doldurmuş öğrencilerin kayıtlarını bir sonraki yıla erteledi. Ardından birinci sınıfa başlayan öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 20 arttı. Bu öğrenciler bu yıl beşinci sınıfa başladı. Okullar, kitap ihtiyaçlarını bir önceki yıl öğrenci sayısına göre belirlediği ve talepte bulunduğu için ciddi bir materyal eksikliği meydana geldi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci sayılarındaki yüzde 20’lik artışı dikkate almadı ve okullara bu oranda kitap göndermedi.

200 BİN KİTAP EKSİK

İzmir’de 200 bin civarında ders kitabı talep edildi ancak kitaplar hâlâ okullara ulaşmadı. Sınavlar yaklaşırken birçok öğrenci eksik kitapla derse ve sınavlara hazırlanmak zorunda kaldı. Yalnızca İzmir için Bakanlıktan yaklaşık 200 bin ders kitabı istendiğini aktaran Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, BirGün’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bakanlık öğrenci sayılarındaki artışı dikkate almamıştır. Önümüzdeki hafta içerisinde öğrencilerin sınavları başlayacak ama Türkiye çapında on binlerce öğrenci ders kitapları olmadan sınavlara girmek zorunda kalacaklar."

Toplam 200 bin kitap talep edildiğini belirten Candemir, “Okullar kitap ihtiyaçlarını eğitim öğretim yılının sonunda bir önceki yıl öğrenci sayısına bakarak belirler ve talepte bulunurlar. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okullara gerekli oranda kitap göndermemiştir. Aylar geçmesine rağmen 5’inci sınıfların eksik kitapları tamamlanmadı” şeklinde konuştu.

Bakanlığın doğru planlama yapamamasından kaynaklı mağduriyetlerin arttığına dikkat çeken Candemir, şunları söyledi: “İzmir genelinde binlerce öğrenci mağdur durumdadır. Halen kitap tedariki ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Öğrenciler, öğretmenler, okullar mağdur. Bu konuyla ilgili acil bir çözüm bulunması gerekiyor. Mağduriyetin bir an önce giderilmesi, bu konuda sorumluluğu olanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.”