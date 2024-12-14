İşte yaklaşıyor gerçek fırtına

Emek Servisi

Metal işçilerinin grevinde ikinci aşama dün başladı. Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nda (Birleşik Metal-İş) örgütlü işçilerin, Hitachi Energy işletmesinin 4 fabrikasında, 4 Aralık’ta 500 işçi ile başlayan grevi, 3 fabrikaya daha yayıldı.Metal işçileri, işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) sefalet ücreti dayatmalarına karşı grevlerini dalga dalga büyüttü.

Hitachi’de grev 10’uncu gününü tamamlarken dün 1000 işçi daha Schneider Elektrik’in Kocaeli Çayırova’da ve Manisa’da bulunan fabrikaları ile Gebze’deki Grid Solutions fabrikasında greve başladı.

GÜNLÜK YAŞAMA DAHİ GÖZ DİKTİLER

İşçiler, dün sabah saatlerinde fabrikaların önlerinde bir araya gelerek coşkuyla greve başladı. Fabrika önlerinde okunan açıklamada, MESS’in yalnızca yüzde 40’lık zammı değil hak kayıplarına neden olacak bir sözleşmeyi de dayattığının altı çizildi. Açıklamada, “MESS bize 3 yıllık bir TİS teklif etti. Ayrıca, kazanılmış haklarımızı geriye götürecek çeşitli maddeler teklif ettiler. Denkleştirme ve telafi çalışması yapılsın yani işçi bir gün 6 saat başka bir gün de 10 saat çalışsın istiyorlar. İşçilerin günlük yaşamı sadece işverene bağlı olsun istiyorlar. Deneme süresinin 4 aya çıkarılmasını teklif ettiler. Böylece, TİS’ten bir işçi 4 ay yararlanmasın, kolayca işten çıkarılsın istiyorlar” denildi.

Birleşik Metal-İş, tüm bunların kabul edilemez olduğuna dikkat çektiği açıklamada, “İşverenlerin bu tekliflerinin hiçbirini ne kabul ederiz ne de tartışırız. İşçilerin kazanılmış haklarını konuşmayız, pazarlık konusu etmeyiz. Metal işçileri açlık ve sefalet ücretlerini asla kabul etmeyecektir.

İnsanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları tüm metal işçilerinin en temel hakkıdır. Ardı ardına yapılan zamlar, uygulanan ekonomi politikaları sermayeyi daha da zenginleştirirken alım gücümüzü alabildiğine düşürdü ve ücretlerimiz eridi. Hepimiz ekmeğimizi büyütmek için, insanca yaşamak için çalışıyoruz. MESS, metal işçilerine açlık ve sefaleti reva görüyor. İnsanca yaşayacak bir ücret hakkımızdır ve bunun için sonuna kadar mücadele etmekten geri durmayacağız” denildi.

‘GREV YASAĞINDAN MEDET UMMAYIN’

Birleşik Metal-İş, iktidarın patronlarla birlikte grev yasağına hazırlandığını ifade ederek “Bir adım dahi geri atmayacağız” dedi. Grev hakkına karşı yapılacak saldırıların karşısında mücadele edileceği söylenen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Grev ateşi giderek büyürken, bir yandan patronlar diğer yandan da iktidar grevlerimizi yasaklamanın hesabını yapıyor. Dost, düşman ve tüm metal işçileri bilsin ki haklı mücadelemizden bir adım geri atmayacağız. Hiç kimse grev yasaklarından medet ummamalıdır. Hiçbir karar ve girişim, sendikamızın bu hakkı kullanmasına engel olamayacaktır. Grev yasaklarına bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da asla boyun eğmeyeceğiz! Grev hakkımıza karşı bir saldırıyla karşı karşıya kalırsak, MESS üyesi tüm işyerlerinde üyelerimizin dayanışmasıyla mücadelemizi daha da büyüteceğiz.”

∗∗∗

POLONEZ’DE AÇLIK SÜRÜYOR

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ve 147'nci günde de hakları için mücadele eden Polonez işçilerinin, Çatalca Adliyesi önündeki polis ablukası içinde açlık grevi sürüyor. Türk-İş'e bağlı Tekgıda-İş'te örgütlü işçiler, Ankara'ya yürüme kararlarından geri adım atmıyor. Dün de süren direnişi Türk-İş İstanbul Temsilcisi Halil Baki Erdal ziyaret etti. Erdal, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüğünü ifade etti. Erdal, devletin her kademesi ile görüşüldüğünü söyledi, işe iadede patronu işaret etti. Erdal, ‘‘Bizi görmeyenler, duymayanlar duysun. Bırakın bu emekçileri, engellemeyin. Bugün burada kazanılanlar emekçi sınıfının kazancı olacak. Onun için tüm emek dostlarını Polonez çalışanlarına, Tekgıda-İş sendikamızın bu eylemlerine davet ediyoruz’’ dedi.