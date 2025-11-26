İşte Yusuf Tekin'in karnesi: Öğrenciler kaçtı, devamsızlık alarm verdi, hedefler tutmadı

Eğitim reformu Girişimi (ERG) Eğitim İzleme Raporu 2025’i yayımladı. Rapora göre, örgün eğitim dışında kalan çocuk sayısı 1 milyon 470 bin 694 olarak kayda geçti.

Raporda öğrencilerin devamsızlığından açıköğretim sayılarına MESEM'den okulöncesine birçok çarpıcı veriye yer verildi.

Raporda dikkat çeken bazı veriler şöyle:

14-17 yaş grubunda Türkiye Cumhuriyet vatandaşı eğitim dışındaki çocuk oranı son iki yıldır yüzde 8 düzeyinde kaldı.

Muş, Ağrı ve Şanlıurfa’da bu yaş grubundaki neredeyse üç çocuktan biri ortaöğretim veya yükseköğretimde değil.

MESEM kapsamında 3982 bin 887 öğrenci yer aldı. Rapora göre MESEM kapsamında işletmelerde yapılan iş güvenliği denetimlerinde ciddi eksiklikler bulunuyor.

Türkiye’de çocukların yüzde 30,4’ü maddi yoksunluk içinde. Yüzde 39,5’i ise yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında

2024-25 yılı verilerine göre, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da derslik sayısı deprem öncesinin altında.

Hem taşımalı eğitimden yararlanan hem de pansiyonlarda kalan öğrenci sayıları azaldı.

MEB HEDEFLERİ TUTTURAMADI

MEB’in ortaöğretimde öğrenci sayısı 30’dan fazla olan şube oranının azaltılması hedefine ulaşılamadı. Eğitimin hiçbir kademesinde bu hedef tutmadı. Örgün eğitim dışında kalan kız çocuklarından açık öğretime devam edenlerin oranı için de hedefe yaklaşılamadı.

Yetersiz yardımcı personel nedeniyle okullarda temizlik görevlisi olmaması nedeniyle ‘Ortaöğretimde Okulum Temiz Belgesi’ olan okul oranında da hiçbir kademede hedef tutturulamadı.

OKULÖNCESİNDE GERİLEME

Raporda, Türkiye’de halen zorunlu eğitim kapsamında olmayan okul öncesi eğitimdeki toplam öğrenci sayısındaki azalış dikkat çekiyor.

Okulöncesi eğitimde 2022-2023’te toplam öğrenci sayısı 2 milyon 55 bin iken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu sayı yaklaşık 360 bin azalarak 1 milyon 741 bine düşmüş durumda. 3-5 yaş net okullaşma oranı yüzde 49, 4-5 yaşta yüzde 60, 5 yaşta yüzde 82’de kalmış durumda. İl bazında ise ciddi farklar ortaya çıkıyor. Urfa’da bu oran (yüzde 36,9), Mardin (yüzde 37,2), Diyarbakır’da (yüzde 38,6), Şırnak’ta (yüzde 38,8) ve Maraş’ta (yüzde 39,8) düzeyinde kaldı.

DEVAMSIZLIK ALARM VERİYOR

Dikkat çekici bir diğer nokta ise devamsızlık verileri oldu. Ortaokul düzeyinde oran yüzde 14,8’den yüzde 23,7’ye çıktı. Devamsızlık ilkokulda yüzde 11,6'dan yüzde 13,2’ye, imam hatipliselerinde yüzde 32'ye yükseldi. Meslek liselerinde ise öğrencilerin yüzde 40,6’sı devamsız.

86 BİN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN

ERG’nin verilerine göre Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen açığını, 78 ilde görevlendirdiği sayıları en az 86 bin 136 olan asgari ücretin altında ve güvencesiz çalıştırdığı ücretli öğretmenlerle karşılamaya devam ediyor.

Özel eğitim kurumlarında ise 177 bin 738 öğretmenin çalışma koşulları kamudaki meslektaşlarının standartlarının çok altında.

AÇIKÖĞRETİME GÖÇ

Rapora göre örgün eğitim kurumlarında açıköğretim lisesine geçen öğrenci sayısı bir önceki yıla göre %30,3 oranında artarak 170 bin 328 oldu. 2023’te MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin açıköğretim liselerine geçişine kısıtlama getirilmiş, önceki yıl bu nedenle açıköğretim liselerine geçen öğrenci sayısının 10 kat azaldığı paylaşılmıştı.